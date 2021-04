Coronavirus ad Ottaviano: domani riaprono solo le scuole per l'infanzia

Domani ad Ottaviano riapriranno solo le scuole dell'infanzia. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso: "Il decreto legge n. 44, all’articolo 2, dispone la ripresa dell’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della secondaria di primo grado. Tuttavia, a Ottaviano, nell’ultima settimana, NON si è registrato un calo dei positivi, che resta molto più alto della media regionale".

"Inoltre, moltissimi contagiati appartengono alla fascia d’età interessata dalla ripresa in presenza delle lezioni scolastiche. Abbiamo, poi, il problema dei controlli degli ingressi davanti alle scuole, in quanto ci ritroviamo a presidiare anche il centro vaccinale solo con i nostri agenti di polizia municipale e i nostri volontari, che sono un numero alquanto esiguo".

"PER TUTTI QUESTI MOTIVI HO DISPOSTO LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN MANIERA GRADUALE E, pertanto. Da domani, 7 aprile, riapertura delle scuole pubbliche e private relativamente ai soli servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia rivolte ai bambini da 0 a 6 anni; Dal 12 aprile riapertura delle istituzioni pubbliche e private per gli alunni frequentanti la prima e seconda classe scuola primaria; Dal 19 aprile riapertura delle istituzioni pubbliche e private per gli alunni frequentanti le restanti classi della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado."