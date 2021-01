Rinviata la cerimonia per i saluti ai fedeli prevista il prossimo 24 gennaio

La Curia ha ufficializzato la notizia che il Cardinale Crescenzio Sepe è ancora positivo al Covid. Rimandata quindi la cerimonia per il saluto ai fedeli prevista per il prossimo 24 gennaio in cattedrale.

In buone condizioni di salute, il Cardinale Sepe ha sempre continuato a lavorare e celebrare nella cappelletta privata.