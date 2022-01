Covid, l'allarme dei medici da Nord a Sud

"Registriamo allarme da Nord a Sud". E' il monito lanciato dalla Simeu (Società italiana della medicina di emergenza-urgenza). Covid torna a mettere a dura prova i servizi sanitari e i medici dell'emergenza-urgenza spiegano che già si rilevano situazioni particolarmente sotto stress. "Empoli e la Toscana in seria difficoltà - elenca la Simeu in un tweet -Napoli richiede al Governo misure drastiche, nel Lazio i cittadini si mobilitano". Il riferimento è ad alcune delle aree d'Italia in cui l'emergenza-urgenza è più sotto pressione, da Empoli dove - secondo quanto riportano i media locali - ci si confronta con organici ridotti, turni sfiancanti e attese per i cittadini in pronto soccorso. Fino a Napoli, dove i medici esprimono preoccupazione per i contagi e i ricoveri in aumento.