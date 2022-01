Sanremo, Aka7even è risultato positivo al Covid

Aka7even è risultato positivo al Covid-19, dopo aver effettuato un tampone molecolare. “Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka”, ha twittato il cantante che sarà in gara a Sanremo con il brano "Perfetta così".

Luca Marzano all’anagrafe è stato tra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi.

A Sanremo qualora un cantante dovesse risultare positivo, verrà mandato in onda il video delle prove, come già successo a Irama in passato.

Il coma da bambino

Ospite di Verissimo, Aka7even, insignito di recente del "Best Italian Act" agli Mtv Ema, ha parlato negli scorsi mesi, dei suoi recenti successi e dei momenti difficili vissuti da bambino. "Non c'è soddisfazione più grande che ricevere un premio dopo tanto lavoro. Oggi dopo Amici mi sento più Luca", il suo commento.

Il cantante ha raccontato nel suo primo libro dal titolo "7 vite", la tragica vicenda che ha vissuto da bambino: "A sette anni sono stato in coma per sette giorni. Ho avuto l'encefalite ed è stato un calvario per la mia famiglia. Per i medici non c'era più nulla da fare e nel caso in cui mi fossi risvegliato sarei potuto restare con qualche handicap. Per fortuna mi sono risvegliato più forte di prima. Vidi mentre ero in coma i miei nonni materni che non avevo mai conosciuto, descrivendo anche i loro vestiti prima della loro morte, mia madre rimase scioccata. Appena sveglio - per i medici è stato un miracolo - ho chiesto di studiare musica e da lì è nato tutto".