La solidarietà dei taxisti: "In sciopero, ma corse gratis per chi ha bisogno"

I tassisti sono in sciopero, ma non dimenticano il fatto che il loro lavoro sia un servizio pubblico essenziale. "Per questo motivo stiamo offrendo corse gratuite a persone che hanno problemi di salute o ad anziani che devono prendere la pensione" racconta Guido Savastano, tassista napoletano protagonista di un episodio di solidarietà.

"Ho incrociato una donna in corso Vittorio Emanuele. Mi ha detto di avere una broncopolmonite, con sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19. Stava cercando di recarsi in ospedale e io non ho esitato a farla salire sulla mia vettura. Quando siamo arrivati lei voleva pagare, ma io non ho voluto. E' un caso che ci fossi io, ma al mio posto tutti i colleghi avebbero fatto lo stsso. E' lo spirito con cui facciamo questo lavoro, sappiamo che viviamo un momento difficile e vogliamo dare il nostro contributo".

I tassisti sono in sciopero da alcuni giorni: "Lo Stato ci sta lasciando sprofondare. Da marzo il nostro lavoro si è assottigliato sempre più, fino a scomparire. Allo stesso tempo, non abbiamo ricevuto aiuti, siamo disperati".