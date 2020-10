La protesta del calcio minore: "La serie A paghi i tamponi ai nostri ragazzi"

Si sono ritrovati in piazza del Plebiscito e si sono schierati come una squadra di calcio in campo. Solo che i calciatori delle serie minori non erano 11, bensì oltre 200. Protestano contro la chiusura delle attività delle società dilettantistiche prevista dall'ultimo decreto del Governo e lanciano una proposta: "La serie A ci aiuti e paghi i tamponi per consentire ai nostri ragazzi di continuare ad allenarsi e a chi lavora in questo settore di conservare il posto".