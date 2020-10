Lo sfogo del ristoratore: "Perché il divieto di asporto? Ci state uccidendo"

Un potenziale cliente si avvicina all'ingresso del ristorante e chiede una pizza da asporto; il ristoratore prima gli spiega che l'ordinanza non lo consentirebbe, poi gli dice "fatti il giro della piazza, torna e te la faccio trovare". Nessuna violazione delle norme anti-covid, quella di Dario Russo, responsabile della Trattoria Napoli Notte di piazza Carità, è un'amara gag per accendere i fari sulle difficoltà del settore.

"Che senso ha il divieto da asporto? - si chiede - Ci stanno uccidendo. Le persone non vengono per paura e adesso non possono neanche ordinare una pizza o un primo piatto. Inoltre, i miei dipendenti non hanno ancora avuto un euro di cassa integrazione".