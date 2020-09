Coronavirus, buone notizie da Frattamaggiore: tre guariti

"Oggi l’ASL mi ha comunicato che finalmente abbiamo i primi 3 guariti! Dopo tanti positivi (tre gli ultimi tra cui una bambina), finalmente una buona notizia ma, proprio per questo, non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole. Mi raccomando, non molliamo", fa sapere il sindaco Del Prete, che invita alla prudenza, soprattutto per la campagna elettorale e le votazioni.

"Votare è un diritto di ogni cittadino, fare in modo che l'esercizio del voto avvenga in sicurezza è un nostro dovere. La Campania -aggiunge- ha avuto un'impennata di contagi. Il mio appello ai cittadini é sempre lo stesso: Rispettate le regole, ed evitate assembramenti. I nostri Uffici stanno lavorando alla predisposizione di tutte le misure da realizzare per garantire che l'esercizio del voto in sicurezza. Ruolo fondamentale, nelle giornate del voto, sarà quello dei presidenti e degli scrutatori... Abbiamo fatto attenzione e combattuto finora e non possiamo mollare la presa proprio ora. Questa la ragione per la quale ho deciso di evitare aperture di comitati, comizi e riunioni. Parlerò ai miei cittadini attraverso la rete, diagolando e rispondendo a tutti. Purtroppo siamo in momento storico in cui il contatto fisico potrebbe creare problemi, ma il contatto umano e soprattutto diretto, resterà una mia prerogativa attraverso tutti i mezzi di comunicazione oggi disponibili". Del Prete invita tutti i suoi colleghi, alleati e avversari, a seguire il suo esempio, poiché -come sottolinea- la salute dei cittadini é la cosa piú importante".