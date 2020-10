Focolaio San Giorgio, il sindaco: "Per ora nessuna misura restrittiva"

Quarantotto ore di preoccupazione e quel numero relativo ai contagi che continua a crescere. A San Giorgio a Cremano non è ancora il momento dell'allarme rosso, ma la situazione della residenza per suore di via San Martino, dove domenica 18 ottobre è esploso un focolaio, è tenuta sotto attento monitoraggio da Comune e Asl.

"Sono settanta casi, tra suore e operatori che lavorano all'interno della struttura" afferma il sindaco Giorgio Zinno. Un numero che potrebbe essere destinato anche a crescere nelle prossime ore. La società di Quarto che ha effettuato i tamponi fa sapere che i contagiati potrebbero essere addirittura 86. Zinno predica calma e assicura che, al momento, non ci sono elementi di preoccupazione: "Ho parlato con la madre superiora diverse volte, stanno bene. Solo un paio hanno qualche linea di febbre, ma nessun caso grave. L'Asl ha inviato personale per garantire le cure, visto che siamo di fronte anche a persone di una certa età". La suora contagiata più anziana, infatti, ha 103 anni.

Il primo cittadino esclude misure restrittive che tocchino la cittadinanza: "I nostri contagi, in proporzione, sono inferiori alla media regionale. Quindi, al momento, non esiste motivo di immaginare provvedimenti diversi da quelli del Governo e della Regione Campania. Poi, se la situazione dovesse evolvere negativamente, saremo pronti a intervenire. E' vero che 70 contagi sono tanti, ma parliamo di un cluster preciso, racchiuso in un unico luogo, e non di un fenomeno diffuso in città".