Manca l'ossigeno, un farmacista: "Così è impossibile curarsi a casa"

La 'fame' di ossigeno è una delle principali conseguenze del contagio da Covid-19. Se in ospedale non si registra ancora un allarme per l'apporrigionamento, il discorso è diverso per le farmacie napoletane. "E' sempre più difficile reperire ossigeno -spiega Roberto Bastianino, farmacista del Vomero - Se prima chi lo chiedeva d'urgenza lo riceveva in poche ore, adesso sono necessari due o tre giorni. Per quanto riguarda la mia farmacia, da dieci giorni chiediamo alle aziende di fornircelo, ma non abbiamo risposta. Ci dicono, in caso di contagio, di curarci nel nostro domicilio, ma senza ossigeno come è possibile? Se continua così, mancherà del tutto. Per questo la mia categoria chiederà sempre il lockdown".