Covid-19, 552 nuovi casi e un morto. I ricoverati salgono a 300

I dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di crisi frutto di 15.800 tamponi. Quindici persone sono in terapia intensiva

Nel bollettino del giono 11 agosto dell'Unità di crisi resta stabile il numero di tamponi effettuati. Oggi 15.800, mentre in quello del 10 agosto erano 15.600 circa. Sensibile aumento dei positivi: 552. Un decesso nelle ultime 48 ore, cui vanno aggiunti altre persone morte in precedenza ma registrati solo ieri sera. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (15), crescono quelli ordinari che passano da 270 a 284.

Ecco i dati in sintesi:

(dati aggiornati alle 23.59 del 10 agosto)

Positivi del giorno: 552

Test: 16.659

Deceduti: 1 (*) (*) 1 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale :

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 15

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 284

** Posti letto Covid e Offerta privata.