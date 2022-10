Covid, improvvisa impennata di ricoveri

Il Covid lancia un inaspettato squillo autunnale nell'ultimo bollettino promulgato dalla Protezione civile. Impennata improvvisa di ricoveri nei reparti ordinari, che passano da 259 a 290 in Campania. Siamo ancora lontanissimi dai livelli di guardia e questo aumento potrebbe anche essere puramente casuale. Per quanto riguarda i contagi, lieve calo dell'indice che con 1.935 positivi su 11.832 tamponi si attesta sul 16,35. Zero i decessi nelle ultime 48 ore.