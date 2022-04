Covid-19, indice contagio resta oltre il 18 per cento. Quattro decessi

Il nuovo bollettino della Regione Campania dipinge un quadro tutto sommato stabile della situazione pandemica. Sono 6.971 i nuovi positivi, a fronte di 37.878 test, con un incidenza del 18,4 per cento, molto simile al 18,7 delle 24 ore precedenti. Simili anche i numeri dei ricoreri: 35 i posti occupati in terapia intensiva, (-1 rispetto all'ultimo aggiornamento), 703 quelli nei reparti ordinari (+4). Due morti nelle ultime 48 ore, a cui si aggiungono altri due decessi avvenuti precedentemente, ma registrati solo ieri. In sintesi, questo il bollettino con dati aggiornati alle 23.59 del 15 aprile 2022.



Positivi del giorno: 6.971

di cui:

Positivi all'antigenico: 6.140

Positivi al molecolare: 831



Test: 37.878

di cui:

Antigenici: 29.738

Molecolari: 8.140



Deceduti: 2 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 703

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.