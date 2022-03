Covid, crescono contagi e ricoveri. Indice sopra il 17 per cento

Il Covid-19 sembra non volerne sapere di lasciare in pace gli italiani. Il bolettino del 13 marzo 2022 non offre spunti positivi per i cittadini della campania. Il dato di 5.190 contagi a fronte di 30.104 test racconta di un indice di contagio superiore al 17 per cento, a fronte del 15,9 del giorno precedente. Aumenti, seppur lievi anche tra i ricoveri. Le terapie intensive fanno segnare un +4, mentre aumentano di 13 i letti occupati nei reparti ordinari. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, di cui due avvenuti nei giorni precedenti ma registrati solo con l'ultimo bollettino. Ecco i dati in sintesi:

Positivi del giorno: 5.190 (*)

Positivi all'antigenico: 4.310

Positivi al molecolare: 880



Test: 30.104

Antigenici: 20.920

Molecolari: 9.184

Deceduti: 1, nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631Posti letto di terapia intensiva occupati: 32 (+4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)Posti letto di degenza occupati: 557 (+13)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.