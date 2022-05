Covid, giù ricoveri e contagi. Ancora 4 morti

Buone notizie sul fronte Covid. Nel giorno in cui entra in vigore il nuovo decreto la Campania fa registrare una diminuzione di tutti i valori. Secondo il bollettino della Protezione civile, i nuovi casi sono 4.786 a fronte di 31.299 tamponi. Indice di contagio, quindi, al 15,2 per cento mentre nella giorata di ieri aveva superato il 17.

Diminuiscono, seppur di poco, anche i ricoveri. Sono 39 in terapia intensiva, meno di 3 di ieri, e 724 (-3) nei reparti ordinari. Ancora 4 i morti nelle ultime 48 ore. Ecco i dati in sintesi alle 23.59 di ieri 30 aprile.



Positivi del giorno: 4.786

di cui:

Positivi all'antigenico: 4.289

Positivi al molecolare: 497



Test: 31.299

di cui:

Antigenici: 23.930

Molecolari: 7.369



Deceduti: 4

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 39

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 724

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.