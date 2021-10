Covid, sei morti in 48 ore. Sono 269 i nuovi contagi

Fa effetto il dato sui decessi nel bollettino regionale sull'emergenza Covid-19. Nelle ultime 48 sono ben sei le persone che hanno perso la vita in seguito agli effetti del virus. Fortunatamente si abbassa, seppur di poco, il numero dei ricoverati sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria. Di seguito, i numeri aggiornati alle 23.59 ddel giorno 8 ottobre.



Positivi del giorno: 269

Test: 16.608

Deceduti: 6 (*)

(*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 13

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 188

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.