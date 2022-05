Il caldo abbatte il Covid: giù indice dei contagi e ricoveri

Le alte temperature di maggio stanno contibuendo al calo dei contagi da Covid-19. Nell'ultimo bollettino della Regione Campania, i nuovi casi sono 1.875 a fronte di 14.021 tamponi. Indice di contagio al 13,3 per cento, in calo rispetto al dato precedente (13,5). Giù anche i ricoveri. Restano stabili i posti occupati in terapia intesiva, mentre calano di 27 unità quelli nei reparti ordinari. Due i decessi nelle ultime 48 ore. Ecco il bollettino in sintesi:

Positivi del giorno: 1.875

di cui:

Positivi all'antigenico: 1.676

Positivi al molecolare: 199



Test: 14.021

di cui:

Antigenici: 10.079

Molecolari: 3.942

Deceduti: 2 (*)

nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 387 (-27)