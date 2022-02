Covid-19, in calo i ricoveri. Contagi stabili

Sono 2.708 i nuovi casi Covid in Campania riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione. Considerati i 27.101 tamponi, l'indice di contagio resta intorno al 10 per cento circa. Sono 5 i decessi nelle ultime 48 ore. A far ben sperare è soprattutto il dato dei ricoveri in calo sia per quanto riguarda le terapie intensive (-3) che per i reparti ordinari (-27). Di seguito, i dati del bollettino aggiornati alle 23.59 del 26 febbraio 2022:

Positivi del giorno: 2.708 (*)

di cui: Positivi all'antigenico: 2.123

Positivi al molecolare: 585

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.



Test: 27.101

di cui:Antigenici: 17.233

Molecolari: 9.868

Deceduti: 5

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 47

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 769

(*) Posti letto Covid e offerta privata.