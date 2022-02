Covid, nuovi positivi stabili. In aumento i ricoveri

Resta stabile la curva del contagio Covid in Campania. Indice fermo al 12 per cento circa, in linea con i dati del 12 febbraio. Secondo il bollettino diramato dall'Unità di crisi, a fronte di 46.240 tamponi, di cui quasi 31mila antigenici, si sono verificati 5.615 nuovi positivi. In valore assoluto meno di ieri, ma sono in numero inferiore anche i test.

Aumentano, invece, i ricoveri. Quindici nuovi posti letto sono stati occupati in gedenza ordinaria, mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 74 a 75. Nelle ultime 48 ore, i decessi sono stati cinque a cui si aggiungono altri 4 morti dei giorni precedenti ma registrati solo ieri. Di seguito, il bollettino con dati aggiornati alle 23.59 del 12 febbraio.



Positivi del giorno: 5.615 (*) di cui:

Positivi all'antigenico: 4.391

Positivi al molecolare: 1.224

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.



Test: 46.240 di cui:

Antigenici: 30.895

Molecolari: 15.345



Deceduti: 5 (*)(*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812Posti letto di terapia intensiva occupati: 75 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)Posti letto di degenza occupati: 1.232 (+15)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.