Covid, positivi ancora in aumento. Reggono gli ospedali

Sale ancora il numero di positivi al Covid in Campania. Sono 780 i nuovi casi a fronte di 23.143 test. Nella giornata di ieri, 6 novembre, il dato si era fermato a 767 su 24.283 tamponi. Un aumento che, per ora, non mette in difficoltà gli ospedali. Da quanto si apprende dal bollettino, infatti, cresce di una sola unità il numero di pazienti in terapia intesiva, mentre cala di due quello dei ricoveri ordinari. Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 del 6 novembre):



Positivi del giorno: 780

Test: 23.143

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 266

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.