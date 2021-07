Eco4, 10 anni in appello per Nicola Cosentino

Accusato di concorso esterno in associazione mafiosa in relazione alla gestione del Consorzio

La Corte di Appello di Napoli ha condannato a 10 anni di carcere l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, nell'ambito del processo Eco4 in cui era imputato per concorso esterno in associazione camorristica in relazione alla gestione del Consorzio.

Ad Eco4 era affidata nei primi anni duemila la raccolta dei rifiuti. In primo grado, l'ex coordinatore regionale di Forza Italia era stato condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a nove anni.

La Procura Generale aveva chiesto per Cosentino una condanna a 12 anni.