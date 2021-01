Il 2021 inizia anche a Napoli in "zona rossa": cosa si può fare oggi e cosa no

La città oggi si sveglia, come previsto dall'ultimo Dpcm dello scorso 18 dicembre per tutto il Paese, in "zona rossa". Sarà così fino al 6 gennaio ad eccezione di lunedì prossimo, 4 gennaio, quando è prevista "zona arancione".

Numerose quindi per questo primo giorno del 2021 le limitazioni stabilite dalle norme anti-Covid. Vediamo cosa è possibile fare e cosa no.

Spostamenti

È possibile, come sempre, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, questo anche se ci si trova in un'altra Regione. Possibile anche spostarsi per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

Diverso però andare a trovare amici o parenti. In questo caso sono vietati gli spostamenti, che comportino l'uscita dalla Regione. Oggi sarà possibile, ma una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all'interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Capitolo seconde case. Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. Può spostarsi un solo nucleo familiare convivente.

Per ricongiungersi con coniugi e partner che si trovano in città diverse, è necessario farlo solo se il luogo del ricongiungimento è quello in cui si ha residenza o domicilio.

Per quanto riguarda l'assistenza a parenti non autosufficienti, è possibile assisterli anche in altro Comune o Regione. Non è possibile comunque spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza dovuta.

Esercizi commerciali

Capitolo negozi. Ristoranti e bar oggi sono chiusi per quanto riguarda le consumazioni in loco. Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono aperti soltanto per il servizio di asporto (entro le 22) e per il domicilio. Tutti i negozi alimentari e i supermercati, farmacie, librerie, tabaccherie, parrucchieri, fiorai, profumerie e gli altri esercizi normalmente aperti in zona rossa osserveranno invece i consueti orari dei giorni prefestivi e festivi.

Le multe

Queste sono le prescrizioni. Poi ci sono le sanzioni per chi non le rispetta. In base al "decreto Natale", la sanzione applicabile è quella amministrativa: da 400 a 1.000 euro (eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo).

I prossimi giorni

Per quanto riguarda il futuro, innanzitutto lunedì 4 sarà ovunque zona arancione. Dopo le feste, infine, ogni regione Campania inclusa tornerà del colore in cui era prima. Questo in attesa del nuovo monitoraggio dei contagi e del nuovo Dpcm.