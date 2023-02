La direttrice del presidio, Daniela Schiavone, ha intanto disposto in via precauzionale il trasferimento momentaneo dei pazienti presso altri reparti. Tutte le strutture dell’ospedale di Pollena Trocchia, assicura l'Asl, sono pienamente operative.

L'incidente è avvenuto in un piccolo corridoio al terzo piano della struttura, in prossimità dell'ambulatorio di oncologia, e ha provocato un leggero annerimento di una parte delle pareti.

Corto circuito in oncologia, pazienti trasferiti in altri reparti in via precauzionale