L'onda trans-femminista blocca la città per l'8 marzo

Sventolano le bandiere della Palestina alla testa del corteo trans-femminista di Napoli. La manifestazione, divenuta ormai un appuntamento tradizionale nel giorno della festa della donna, è stata organizzata dall'associazione 'Non una di meno' e ha visto la partecipazione di altre realtà cittadine. Il corteo, almeno 7-800 persone, è partito da piazza Garibaldi alla volta di piazza Dante ed è stato dedicato al popolo palestinese, in particolari alle donne che stanno soffrendo in quel lembo di terra in una delle pagine più nere del conflitto arabo-israeliano.

Ma oltre alle feroci critiche al Governo di Israele e alla richiesta di una Palestina libera, la marcia ha ricordato, ancora una volta, la necessità di garantire i diritti delle donne e della comunità lgbtq+ e di limitare con ogni mezzo qualsiasi forma di violenza di genere: "Dall'inizio dell'anno ci sono stati già 20 femminicidi - racconta Ilenia - Siamo qui, come ogni anno, per ribadire che non ammettiamo speculazioni sui nostri corpi. Ci impongono una maternità senza volerci dare i servizi. Pretendiamo condizioni di lavoro degne, un'istruzione degna e anche una sanità degna. Invece, i consultori sono sempre meno e chi vuole abortire incontra troppi ostacoli".

Il corteo si è fermato davanti alla sede di Fratelli d'Italia, partito della premier Giorgia Meloni, oggetto di molte critiche da parte dei manifestanti per le sue politiche sulla famiglia. A sbarrare il portone c'era un blindato dei carabinieri. Dopo pochi minuti, la marcia è ripartita.

"Scioperiamo contro la violenza maschile e di genere - si legge in una nota di Non una di meno - e qualsiasi forma di violenza: fisica, psicologica, economica e siamo qui per esprimere la nostra rabbia contro il quotidiano ripetersi degli stupri, dei femminicidi e transcidi che vengono ormai trattati come qualcosa di ordinario e sempre, irrimediabilmente, come una nostra colpa. Scioperiamo contro questo governo fascista che taglia i fondi all’istruzione, e alla salute pubblica per investirli nelle spese militari, che appoggia i governi fascisti e colonialisti e che risponde con la repressione e con la violenza da parte delle forze dell’ordine in piazza che manganella e arresta chi manifesta e si oppone al genocidio in Palestina. Scioperiamo contro la violenza istituzionale del patriarcato: quella che nei tribunali punisce con la revoca dell’affido le donne e i minori che rompono il ricatto della violenza domestica; quella che criminalizza le donne che denunciano molestie, abusi o violenze".