Si tratta del terzo appuntamento di mobilitazione, dopo il flash mob del 30 dicembre e l'assemblea pubblica del 6 gennaio. Il corteo è partito da piazza Nicotera alle 10.30. Molti commercianti, in segno di solidarietà, hanno abbassato a metà le serrande al passaggio dei manifestanti.

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Centinaia di persone si sono date appuntamento a Torre Annunziata per chiedere a gran voce la riapertura del pronto soccorso dell'Ospdeale di Boscotrecase. Chiuso dall'esplosione del Covid, nel 2020, il reparto d'emergenza del presidio vesuviano era tornato sotto i riflettori quando, il 27 dicembre scorso, una bambina di tre mesi era morta dopo aver trovato la porta chiusa del pronto soccorso di Boscotrecase.

Da Torre Annunziata i manifestanti hanno raggiunto l'ospedale di Boscotrecase che dal Covid non ha più riaperto il reparto d'emergenza

Centinaia in corteo per riaprire il pronto soccorso: "Basta morti per malasanità"