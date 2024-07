Meloni e Manfredi contestati: "A Bagnoli decidiamo noi"

Circa duecento attivisti hanno provato a raggiungere in corteo la Porta del Parco di Bagnoli dove la premier Giorgia Meloni e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi stavano firmando il patto per la bonifica da 1,2 miliardi di euro. Si tratta di Comitati di quartiere e centri sociali il cui obiettivo era contestare i due firmatari. sono stati bloccati dalla polizia in via Diocleziano a diverse centinaia di metri dall'auditorium dove c'erano le autorità. Solto quando la presidente del Consiglio ha lasciato Bagnoli, il corteo è riuscito ad avvicinarsi.

"Oggi siamo qui per ribadire che siamo contrari a riunione a porte chiuse in cui altri scelgono per il nostro destino - spiega Walter Iannuzzi dell'Osservatorio popolare bonifica di Bagnoli - Restiamo all'oscuro di vicenda importanti, come la rimozione della colmata. I politici hanno sempre usato il quartiere per le loro passerelle ma noi non molleremo. Vogliamo che le decisioni vengano prese dal basso e che ci siano i posti di lavoro che sono stati promessi negli anni '90. Noi siamo quelli che vivono i disagi di Bagnoli, quelli che hanno perso i loro cari per colpa della fabbrica".