In migliaia al corteo per Giovanbattista: "La Napoli bastarda non ci appartiene. Noi siamo vita, anima, cultura"

Nel cuore della città la manifestazione per ricordare il 24enne ucciso nei pressi di piazza Municipio. Grande commozione per le parole della madre del giovane musicista

Migliaia di persone si sono riunite nel cuore di Napoli per la manifestazione in memoria di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso giovedì 31 agosto all'alba nei pressi di piazza Municipio per futili motivi. Il corteo, partito da piazza Bellini, ha proseguito il suo cammino per le strade del centro cittadino.

Applausi e commozione al grido di "Giustizia, giustizia". Visibilmente provati dal dolore i genitori del giovane musicista. Toccanti le parole della madre dal megafono: "Napoli bastarda, mi hai strappato mio figlio. Stanotte ho avuto le allucinazioni, ho pensato che Giogiò stesse camminando in casa. Se non sei in grado di stare insieme alla Napoli bella, vattene via da noi, non ci appartieni. Noi siamo anima, noi siamo vita, cultura, storia, amicizia".

La madre ha chiesto poi di ricoprire il luogo macchiato dal sangue del figlio con tanti fiori, perchè la bellezza possa vincere sull'orrore.

Presenti anche rappresentati del Comune di Napoli, che ha disposto bandiere a mezz’asta, a Palazzo San Giacomo e presso la sede del Consiglio comunale di via Verdi, in segno di lutto. L’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e l’intera assise comunale hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari.

Il primo cittadino partenopeo ha incontrato i genitori di Giovanbattista: “Lo sconforto non deve prendere il sopravvento, anzi dobbiamo rimanere uniti: l’ho detto da vicino alla mamma e al papà di Giovanbattista, da padre prima ancora che da sindaco: non dobbiamo mollare, serve il sostegno di tutti. Per contribuire ad alimentare da subito questo senso di riscatto, ho colto subito con favore la proposta di Maurizio de Giovanni come presidente del Premio Napoli di organizzare una serata da ripetere ogni anno al Teatro Mercadante – in memoria di Giovanbattista – a cui ciascuno possa portare il suo contributo per dare forza alla Napoli che dice ‘no’ alla violenza e ‘sì’ alla legalità e al riscatto civile", spiega Manfredi.

(Video di Alessandra De Cristofaro/NapoliToday)

L'omaggio dell'Arena di Verona

Venerdì sera, prima della recita di Tosca, a Verona, la Fondazione Arena, attraverso i corni della sua orchestra, tributerà un omaggio musicale a Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso a Napoli.

"Fondazione Arena si unisce al cordoglio della famiglia e ricorda in questo modo un giovane cornista che ha dedicato la sua vita alla musica e all’arte, esempio per tanti ragazzi", si legge in una nota.

Il Ministero della Cultura pronto a sostenere l'Orchestra Scarlatti Junior

“Il Ministero della Cultura è pronto a sostenere l’Orchestra Scarlatti Junior. Nelle ore immediatamente successive al tremendo assassinio di Giovanbattista Cutolo, ho espresso tutto il mio orrore e sdegno per quanto avvenuto. Oggi ho telefonato al maestro Gaetano Russo, direttore dell’Orchestra Scarlatti Junior, per comunicargli che siamo pronti a finanziare tre eventi musicali in memoria del giovane orchestrale barbaramente ucciso. I concerti saranno organizzati d’intesa con il Comune di Napoli. Al riguardo ho già parlato con il sindaco Gaetano Manfredi, con cui c’è piena unità d’intenti. Il primo, già in programma e che avrebbe visto la partecipazione di Giovanbattista, si terrà il 10 settembre nel Cortile delle Statue. Gli altri due concerti, da organizzare, saranno uno sinfonico al Conservatorio di Napoli e uno da camera alla sede universitaria di San Marcellino”. E' quanto dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Da mesi - aggiunge il ministro - stiamo lavorando con il sottosegretario Giammarco Mazzi alla creazione di due orchestre giovanili e due nuovi corpi di ballo: una delle prime due potrà essere sicuramente la Scarlatti Junior, che merita di essere stabilizzata e resa permanente, con costi a carico del Ministero, in onore di Giovanbattista".