Il corteo per la Palestina "invade" le strade di Napoli

In centinaia sono partiti da piazza Mercato per manifestare solidarietà al popolo arabo

Centinaia di persone hanno sfilato per le strade del centro di Napoli per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Da giorni, Israele sta assediando la Striscia di Gaza, in risposta agli attacchi aerei e di terra da parte di Hamas. Al corteo hanno preso parte la comunità palestinese campana e diversi gruppi di attivisti partenopei. La manifestazione è stata aperta dallo striscione "Non c'è pace sotto occupazione. Palestina libera".