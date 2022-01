Scontri con la polizia alla manifestazione per Lorenzo

Il corteo, organizzato in solidarietà al 18enne friulano morto durante l'alternanza scuola lavoro, è stato fermato davanti alla sede dell'Unione industriali di Napoli, scelto come simbolo per protestare contro lo sfruttamento degli studenti da parte delle aziende

E' finito con la carica della polizia il corteo di studenti in solidarieta a Lorenzo Perelli, il giovane di 18 anni morto mentre era in azienda per le ore di alternanza scuola-lavoro che da qualche anno sono parte integrante del programma degli istituti superiori.

I manifestanti hanno scelto l'Unione industriali di Napoli come luogo della protesta, simbolo dello sfruttamento che alcune aziende perpetrano ai danni degli studenti attraverso lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro. Corteo e agenti sono venuti a contatto in piazza dei Martiri e da lì è nata la carica.

Gli attivisti hanno diramato una nota: "Diverse centinaia di manifestanti, tra studenti e disoccupati, si sono radunati a Napoli fuori la sede di Confindustria per chiedere giustizia per Lorenzo, vittima dell'alternanza scuola-lavoro e dello sfruttamento di un sistema sbagliato. Il corteo è stato caricato dalle forze dell'ordine in assetto anti sommossa da due lati, come avvenuto anche questa mattina a Torino. Un comportamento vergognoso da parte delle forze dell'ordine. Lorenzo è morto a causa di un sistema che ci sfrutta e che ci fa letteralmente morire per arricchire sempre i soliti noti, come se non bastasse la reazione dello stato è quella di manganellare degli studenti e delle studentesse che chiedono semplicemente giustizia per un loro coetaneo. A tensioni concluse, il corteo è proseguito sul lungomare cittadino. La rischiesta è l'abolizione della legge 107, che combattiamo da anni e che sapevamo avrebbe prodotto solo lo smantellamento della scuola e della formazione".