In piazza per ricordare le vittime delle mafie: partita la manifestazione di Libera (VIDEO E FOTO)

È partito alle 9 da piazza Garibaldi il grande corteo organizzato da Libera per la giornata in ricordo delle vittime delle mafie. La manifestazione nazionale quest'anno si sta svolgendo a Napoli. L'arrivo è previsto alle 10.15 a piazza Plebiscito, dove comincerà la lettura dei nomi delle vittime. Alle 11.30 l'interevento di don Luigi Ciotti. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.libera.it La manifestazione è promossa dall'Alto Patronato del Presidente della Repubblica con il patrocinio Rai; Regione Campania; Comune di Napoli; Fondazione Polis con il Contributo Banca Etica - Bper - Cia - Coop - Coop Alleanza 3.0 - Gruppo Unipol - Lauretana.

Le commemorazioni per la XXVII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie sono partite ieri alle 15, al Monastero Santa Chiara, dove c'è stata l'assemblea dei familiari, che non era accessibile al pubblico. Alle 18 la Veglia Ecumenica presso Basilica di Santa Chiara in piazza del Gesù, con la lettura dei nomi degli scomparsi.