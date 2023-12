Morta a 22 anni dopo un intervento. I genitori: "Ditemi cosa le è successo"

Tre mesi. Tanto è trascorso dalla morte di Alessia Neboso, la 22enne deceduta una settimana dopo l'intervento di chirurgia estetica al seno. Oggi, 20 dicembre, familiari e amici si sono ritrovati in piazza Garibaldi per marciare in corteo fino a via Brin, davanti alla clinica in cui è stata operata la giovane di San Pietro a Patierno.

Alla testa del corteo, mamma Loredana e papà Salvatore. "Non c'è più, Alessia non c'è più - urla il padre - E' morta a 22 anni di malasanità, l'ha uccisa la malasanità". L'intervento al seno era uno dei sogni della ragazza. L'intervento è stato eseguito il giorno 11 settembre. Tra il 18 e il 19 sono emersi i primi problemi. Febbre alta e malessere diffuso. Le condizioni sono peggiorate a tal punto da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso di Villa dei Fiori, ad Acerra.

"Qualcosa è andata storta durante l'intervento - afferma Loredana Nutile, la mamma di Alessia - Voglio sapere perché è morta mia figlia. Voglio sapere che cosa è accaduto". Nei giorni successivi alla tragedia, l'Asl Napoli 1 Centro ha disposto un'ispezione e sospeso le attività della clinica mentre la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta. "Alessia si era fidata di quel medico - racconta Luana, una delle sue migliori amiche - Ma quando lei ha cominciato a star male quel medico ha solo minimizzato, ha detto che era solo un'influenza".

La famiglia assicura che non si darà pace finché non verrà fatta giustizia: "Voglio le risposte - conclude Luana - Noi non ci fermeremo".