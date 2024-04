Corteo anti-G7, scontro con la polizia nel Porto |VIDEO

Tensione e tra manifestanti e polizia con qualche manganellata al termine del corteo contro il G7 dei ministri degli esteri che si sta tenendo a Capri. Il contatto è avvenuto al Porto di Napoli, quando gli attivisti hanno provato trovato a raggiungere i traghetti per l'isola, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa.

La testa del corteo si è avvicinata al blocco con ciambelloni gonfiabili. Dopo alcuni spintonamenti è partita una piccola carica di alleggerimento della polizia. Il tutto è durato pochi secondi, gli uomini della digos si sono piazzati tra la celere e i manifestanti, riportando la calma.

Il corteo era partito intorno alle 10 di questa mattina da Piazza Garibaldi per protestare contro la riunione dei ministri degli esteri a Capri. Lo stop alla guerra in Palestina è la prima rivendicazione della manifestazione. Presente la Rete degli studenti per la Palestina e Insurgencia, ma non è mancato l'apporto di movimenti e associazioni ambientaliste cone Friday for future, Greenpace e Legambiente.