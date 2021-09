Corso Vittorio Emanuele, tre incidenti stradali in poche centinaia di metri: ci sono feriti

Il maltempo ha colpito Napoli oggi a fasi alterne con acquazzoni intensi intorno alle 12 e poi nel pomeriggio poco dopo le 16.30. Traffico intenso in molte zone della città, anche per la concomitanza con i concorsi della scuola.

Forti disagi soprattutto al corso Vittorio Emanuele per una serie di incidenti che si sono succeduti uno dopo l'altro a pochissima distanza. Il più grave ha visto coinvolto un giovane in moto, finito sull'asfalto dopo uno scontro con un'auto. E' stato immobilizzato in strada in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Poco più avanti, all'altezza della curva che poi porta al Parker's Hotel, due centauri sono sono caduti a causa probabilmente del manto stradale bagnato. Sul posto 118 e polizia municipale per i rilievi. Più lieve invece l'incidente che ha visto coinvolta una coppia, scivolata sempre sull'asfalto all'altezza del semaforo che porta a parco Margherita.

I motivi degli incidenti

Ci si interroga sui motivi di questa serie ravvicinata di sinistri stradali, che potrebbe essere stata causata dalla scarsa tenuta del manto stradale colpito da una pioggia abbonandante improvvisa o per la presenza di una macchia d'olio, di cui però non c'era una chiara evidenza.