Lavori al Corso Vittorio Emanuele, nuovo dispositivo di traffico fino al 10 gennaio 2021

Per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra piazzetta Cariati fino al civico 370 (con impiego di cantieri mobili per tratti successivi di 100 m in direzione piazza Mazzini), è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo dal 23 ottobre al 10 gennaio 2021.

In particolare:

A) SOSPENDERE dal 23 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021:

1. la sosta a pagamento (strisce blu) lato direzione Mergellina, dalla confluenza con via Suor Orsola e fino al civico 274;

2. gli stalli riservati a particolari categorie, che potranno parcheggiare nelle immediate vicinanze;

3. la fermata bus ANM per il trasporto pubblico locale n 2530 (che sarà delocalizzata di pochi metri rispetto all'attuale ubicazione);

4. il posteggio delle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) ubicato uscita funicolare Centrale;

5. la fermata bus ANM in direzione Mergellina, all'altezza dell'edicola votiva;

6. la fermata bus ANM in direzione Piazza Mazzini, altezza civico 347.

B) ISTITUIRE dal 23 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021:

1. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta ambo i lati nei tratti di strada di volta in volta impegnati dai lavori;

2. il senso unico alternato regolato da semafori e movieri;

3. un posteggio delle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi), dalla confluenza con via Suor Orsola fino al civico 274;

4. il senso unico di circolazione in vico Trinità delle Monache e in via Santa Lucia al Monte, da corso Vittorio Emanuele all'intersezione con via Pasquale Scura;

5. l'obbligo di svolta a destra in via Pasquale Scura per i veicoli provenienti da via Girardi.