Caos via Marina: la corsia preferenziale è aperta ma i napoletani non lo sanno e restano nel traffico (VIDEO)

Viabilità surreale tra via Cristoforo Colombo e via Marina

Le immagini girate questa sera a via Marina e rese note dal presidente della Commissione comunale alle infrastrutture Nino Simeone sembrano rendere giustizia ai napoletani contro il diffusissimo luogo comune che li vuole indisciplinati alla guida e pronti a violare ogni divieto. Il video mostra infatti il traffico paralizzato lungo via Marina e gli automobilisti disciplinatamente e pazientemente in fila. Contemporaneamente la corsia preferenziale, anche se non più protetta da barriere, resta decisamente vuota, fatta eccezione per un monopattino elettrico.

La vicenda è degna di suscitare soddisfazione, ma la corsia preferenziale è stata aperta agli automobilisti proprio oggi, per agevolare la viabilità che a inizio settimana ha subito pesanti ripercussioni per i lavori in corso. Da quanto si vede, però, gli automobilisti non lo sanno né riescono a capirlo (magari perché servirebbe apposita segnaletica).