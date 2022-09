Circumvesuviana, saltano corse sulla Napoli-Sorrento e sulla Napoli-Poggiomarino

Forti disagi per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana vengono segnalati da questa mattina. In particolare le linee maggiormente interessate sono la Napoli-Sorrento e la Napoli-Poggiomarino. Stando a quanto comunica l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra l'altro le tratte vesuviane, ''causa problemi tecnici sulla tratta Torre del Greco-Leopardi'', alcuni treni sono soppressi: in particolare, da ciò che comunica Eav, sono stati cancellati i convogli previsti alle ore 12:00 e delle ore 12:48 da Sorrento e Napoli e quello delle 11:16 da Poggiomarino a Napoli.

In precedenza hanno subito la stessa sorte le corse delle 10:42 da Napoli a Sorrento, mentre i treni delle 9.54 da Napoli a Sorrento e della 9:47 da Napoli a Poggiomarino hanno effettuato servizio fino a Torre del Greco.

In mattinata poi Eav aveva fatto sapere di ''problematiche tecniche sugli impianti di passaggio a livello'' nella tratta Poggiomarino-Scafati, comunicando anche che ''sulle linee Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sorrento e viceversa i treni viaggiano con circa 30 minuti di ritardo''.