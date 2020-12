Natale, Santo Stefano e Capodanno: tre giorni di stop per i mezzi Eav

Il 25, 26 Dicembre ed 1 gennaio si ferma il servizio ordinario ferroviario, metropolitano e su gomma di Eav. Lo afferma l'azienda con una nota. "Come sempre, effettueremo un servizio dedicato su prenotazione a chi ha necessità di muoversi per i motivi di cui alle ordinanze", specifica Eav. "Oggi più che mai dobbiamo gestire con attenzione le scarse risorse pubbliche a disposizione. VIviamo una crisi senza precedenti di ricavi da traffico. Risparmiare, cioè gestire con attenzione, non sprecare, è un dovere etico e civico di un amministratore pubblico. Nell’interesse della collettività e dei lavoratori, vecchi e nuovi (ricordo che abbiamo appena fatto, coraggiosamente, 450 assunzioni) a cui vogliamo continuare a pagare regolarmente gli stipendi. Dobbiamo remare tutti dallo stesso lato.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita !