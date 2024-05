Quaranta euro a pratica per la “medicina”: ecco come funzionava il sistema che dava le false residenze a stranieri

Un sistema collaudato che aveva vari ingranaggi nelle stanze degli uffici comunali. Ingranaggi che andavano oliati con periodiche dazioni di denaro a ognuno dei soggetti coinvolti, tutti con un ruolo ben preciso. È inquietante il quadro indiziario che viene fuori dall'ordinanza di custodia cautelare che coinvolge sei persone accusate di aver messo su un sistema capace di fabbricare falsi certificati di residenza per permettere a cittadini extracomunitari di girare liberamente in Europa. Grazie all'iscrizione all'Aire, anagrafe italiani residenti all'estero, cittadini brasiliani potevano circolare nel territorio continentale dopo aver ottenuto la residenza italiana, spostandosi così in altri paesi. Il Gip del tribunale di Napoli nord, Raffaele Coppola, ha ricostruito tutto nell'ordinanza di custodia cautelare basandosi delle risultanze investigative raccolte dalla procura aversana dopo l'indagine sugli uffici del comune di Villaricca.

I ruoli nell'inchiesta

Questi i ruoli che la procura ipotizza per ciascuno degli indagati. Si parte da Silmara Fabotti, che nelle intercettazioni viene chiamata Mara, e che risulta essere l'amministratrice della società “Diritto di cittadinanza”, società specializzata nell'ottenimento di documenti per gli stranieri in Italia. Secondo gli investigatori era da lei che sarebbero partiti i soldi per sbloccare le pratiche oggetto di falsificazioni e forzature amministrative. Il suo braccio operativo viene indicato in Flavio Alan Yogui, colui che di fatto si recava negli uffici comunali e riceveva nei suoi i dipendenti corrotti. Uno in particolare Alessio De Rosa, funzionario dell'ufficio Anagrafe a cui materialmente venivano dati i soldi per le pratiche da contraffare. Al suo servizio risultava Alessandro Di Vivo, dipendente dello stesso ufficio che materialmente operava anche sui terminali e che più di tutti è stato ripreso mentre intascava le “mazzette” concordate. Poi c'era Antonio Amato, vigile in forza nello stesso Comune e addetto ai controlli nelle abitazioni degli stranieri per attestare l'effettiva residenza degli stessi sul territorio. Controlli che spesso non avvenivano ma l'omissione aveva anche in questo caso un costo. Infine nel castello accusatorio figura Antonio Opera, ufficiale di stato civile, anch'egli importante per il riconoscimento in alcuni casi dei matrimoni, avvenuti al di fuori del territorio comunale, tra italiani e stranieri che dovevano ottenere la residenza.

Come parte l'inchiesta

L'inchiesta parte l'8 maggio 2023 a seguito di una segnalazione da parte del Consolato generale d'Italia a Londra. Fanno presente al Comune di Villaricca alcune anomalie su cittadini brasiliani. In particolare viene segnalato che molti cittadini che hanno ottenuto la residenza in Italia, risultano domiciliati tutti sempre negli stessi immobili. Immobili che peraltro non sono di loro proprietà in nessun caso. Peraltro viene riscontrato che tutti loro si sono rivolti alla stessa società per la pratica di residenza. Infine si rileva che su 74 soggetti controllati in 46 hanno lasciato l'Italia subito dopo aver ottenuto la residenza stabilendosi in vari Paesi dell'Unione. Tutte queste anomalie finiscono sulle scrivanie della procura che dà il via all'inchiesta. Un tassello fondamentale per raccogliere materiale probatorio sono le intercettazioni audio e video. In particolare, sono molto utili le cimici piazzate all'interno dell'ufficio di Di Vivo grazie alle quali vengono ricostruiti cinque episodi corruttivi. La procura in particolare contesta una dazione avvenuta l'11 ottobre 2023 anche se nelle carte dà conto anche degli altri episodi.

Le intercettazioni

Nei video e negli audio raccolti si ricostruisce un sistema collaudato. Per esempio in un'intercettazione del 22 novembre 2023 si fa riferimento al pagamento di 50 euro a un dipendente e più genericamente di una “mazzetta di Natale” da corrispondere ai dipendenti che poi avrebbero diviso tra loro. Uno dei nodi che gli investigatori hanno provato a sciogliere riguarda la cifra che viene corrisposta per le pratiche. Quella che ritorna ciclicamente è di 40 euro anche se guardando le immagini, le banconote sembrano molte di più. Probabilmente le “mazzette” andavano poi divise tra i vari attori dell'operazione. I passaggi di denaro vengono ricostruiti in più occasioni. Il 25 ottobre 2023 le telecamere nascoste riprendono De Rosa e Di Vivo che discutono di una pratica di Yogui poi De Rosa estrae da una tasca una busta e la mette sulla scrivania di Di Vivo. Di Vivo prende la busta e la mette in un cassetto. Subito dopo apre il cassetto, riprende la busta, conta le banconote e le mette in tasca. Poi distrugge la busta. De Rosa poi si sincera che abbia preso i soldi. “Hai pigliato quella cosa?” gli dice e Di Vivo risponde: “Tutto a posto”.

“Quaranta euro per la medicina”

Poi si parla genericamente di 40 euro per la “medicina” ma gli investigatori fanno notare che la mazzetta che ha contato corrisponderebbe a più denaro. Un'altra dazione viene datata 16 novembre 2023 anche se le intercettazioni segnalate cominciano nei giorni precedenti. A cominciare dal 7 e dal 9 novembre giorni in cui viene contattato Yogui e si parla di un'altra mazzetta. Il 9 in particolare viene registrato il gesto dei soldi rivolto ai due dipendenti “se no non se ne fa niente più”. Poi arriva il 16, giorno dell'effettiva dazione, in cui continuano le registrazioni. Vengono intercettati Di Vivo e De Rosa che provano a tranquillizzare Yogui. “Tu hai paura, troppa paura” dice Di Vivo a cui fa eco De Rosa: “Non avere paura, quello vede Alessandro a fare tutto”.

“Port' 'o furmagg”

Poi Di Vivo si premura che la pratica venga elusa velocemente perché Yogui “port' 'o furmagg”. Al “cliente” viene poi spiegato che l'atto deve passare per l'ufficio di Antonio Opera e quando poi si arriva a conclusione dell'iter si passa al “sodo”. De Rosa dice: “Hai portato la cosa a chist” e poi “Alessandro si merita questo e altro”. A quel punto lui e Yogui escono dall'ufficio e si danno appuntamento a via Olmo, sede dell'agenzia dove avviene il passaggio di soldi. Anche Di Vivo nel frattempo esce dall'ufficio. Sarà lui il primo a rientrare seguito da De Rosa. Quest'ultimo toglie una busta dalla tasca posteriore dei pantaloni e la passa a Di Vivo che la mette anch'egli in tasca. Dopo un po' estrae la busta, ne tira fuori i soldi e butta la busta.

Il passaggio di mano dei soldi

Lo stesso copione viene ripetuto il 15 dicembre 2023. De Rosa va a prendere i soldi da Yogui in via Olmo e li porta a Di Vivo. Identico anche il passaggio di mano ma poi De Rosa gli chiede: “Hai controllato quello che ha messo dentro” e Di Vivo conferma i soliti “quaranta euro per la medicina”. De Rosa poi spiega di essersi spaventato: “Non ho manco visto niente quello bello e buono è uscito uno, ho sentito un rumore da dentro allo sgabuzzino, me ne sono fuggito subito”. Il 21 dicembre viene segnalata un'altra dazione preceduta dalle lamentele di Yogui su ammanchi di soldi. In particolare poi quest'ultimo viene invitato negli uffici comunali ma lui si rifiuta e chiede a De Rosa di passare in agenzia.

L'ultima intercettazione citata riguarda il 23 gennaio 2024 quando si parla di un'altra pratica e poi viene fatto segno a Yogui dei soldi e lui ancora una volta vuole che il passaggio avvenga nel suo di ufficio. Di Vivo rimane in ufficio e De Rosa si premura di andare a recuperare i soldi che poi serviranno sempre per la “medicina”. Quando arrivano i soldi finiscono nelle tasche di Di Vivo e la busta viene distrutta come sempre. Un modus operandi che per gli investigatori risulta chiaro e che adesso passerà al vaglio dei tribunali.