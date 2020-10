"Facciamo finta di nulla": 38enne offre 100 euro ai carabinieri per chiudere un occhio

"Vi offro 100 euro per interrompere il controllo". E’ stata la proposta di H.E.M. – 38enne di origini marocchine e già noto alle forze dell'ordine– fatta ai carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata quando lo hanno beccato con una dose di cocaina nelle tasche. Arrestato per istigazione alla corruzione, il 38enne è stato sorpreso dai militari nella stazione circumvesuviana di Torre Annunziata durante un servizio di controllo del territorio.

La droga era per uso personale ma l’uomo ha temuto conseguenze peggiori e ha giocato l’ultima carta: 100 euro per chiudere un occhio. E’ così passato da una violazione amministrativa – in ogni caso contestata - ad una penale ed è finito in manette. Ora è ai domiciliari in attesa di giudizio.