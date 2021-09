Corre in stato confusionale tra le auto in corsa: traffico bloccato a Pianura

Ha sorpreso tutti, fermando l'auto in strada e poi iniziando a correre tra le vetture in corsa. È di quanto si è reso protagonista ieri intorno alle 12 un ragazzo, in via Montagna Spaccata a Pianura.

Il giovane ha finito per paralizzare il traffico dell'arteria. Qualcuno gli ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, ma senza ricevere risposta.

Alla fine sul posto si sono diretti anche i carabinieri e un'ambulanza. I primi hanno calmato il protagonista del folle gesto, il mezzo del 118 lo ha poi condotto in ospedale.