Covid-19, la testimonianza dell'ex assessore regionale: "Sono 6 giorni che provo a sconfiggerlo, ma sta vincendo lui"

"Sono 6 giorni che ci provo a sconfiggerlo, ma sta vincendo lui. Febbre, dolori, astenia e tanti altri sintomi". Questa la testimonianza di Corrado Gabriele, ex assessore regionale al Lavoro ed oggi conduttore del seguitissimo programma "Barba&Capelli" su Radio Crc.

Gabriele, che nei giorni scorsi aveva reso noto sui social di essere positivo al Covid-19, lancia un appello alle persone utilizzando la rete: "Per favore fermiamoci, smettiamola subito di dividerci, di andare in giro come se niente fosse, si soffre tantissimo, e per quante medicine tu possa prendere lui resiste e ti attanaglia in una morsa dolorosa. Gli ospedali sono al collasso e la gente va in strada come se nulla fosse. È tutto assurdo, e tutto ci fa pensare che è il Covid che sta sconfiggendo noi".