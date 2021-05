Positivi Covid, ricoveri in ospedale e decessi: il bollettino del 26 maggio 2021

Sono 483 i positivi nell'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di Crisi in Campania

Sono 483 i positivi nell'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di Crisi in Campania. 1301 i guariti e 8 i decessi. La Campania inizia ad intravedere la zona bianca, anche grazie al calo dei ricoveri in ospedale.



Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)



Positivi del giorno: 483 (*)

di cui

Asintomatici: 336 (*)

Sintomatici: 147 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari



Tamponi molecolari del giorno: 14.070

Tamponi antigenici del giorno: 4.519



Deceduti: 8 (**)

Totale deceduti: 7.147



Guariti: 1.301

Totale guariti: 340.515



** 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 81

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 833 (-28)

* Posti letto Covid e Offerta privata.