Vico Equense, medico risulta positivo al Covid al rientro dalle ferie

Un giovane medico di Vico Equense, al rientro dalle ferie, è risultato positivo al Coronavirus. A renderlo noto alla cittadinanza è stato il sindaco Andrea Buonocore.

"Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl mi ha informato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Trattasi di un giovane medico al suo rientro dalle ferie che lavora all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Per puro caso, prima di rientrare in servizio, si è sottoposto al tampone ed è risultato essere positivo. L'ho sentito, è asintomatico, sereno e sta ricostruendo la mappatura dei suoi rapporti come da protocollo. A lui e alla sua famiglia l'augurio di una pronta e rapida guarigione", scrive Buonocore su Facebook.

Il primo cittadino ha fornito aggiornamenti anche su un dipendente di una ditta locale, che però non risiede a Vico: "A seguito dei numerosi messaggi pervenutimi nel pomeriggio circa un altro caso positivo, preciso che trattasi di un soggetto non residente a Vico ma dipendente di una ditta locale che, risultato positivo a seguito di un ricovero ospedaliero, è attualmente ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli. Anch'egli, ieri, rientrava dalle ferie e si sta ultimando la mappatura dei contatti. I suoi colleghi, già in data odierna, si sono sottoposti al test", conclude il sindaco.