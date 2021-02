Covid, In Campania ha completato il ciclo vaccinale meno del 2% della popolazione

Anche per gli over 80 la Campania arranca a causa delle poche dosi arrivate

In 7 giorni +10% di nuovi casi e spie rosse in 41 province. Risalgono le terapie intensive in Italia. Regioni in ordine sparso sulla vaccinazione di massa, doppia dose solo al 2,9% degli over 80. E' questo il quadro nazionale dipinto dal GIMBE.

Pericolo varianti

Si assiste ad un evidente incremento dei contagi in Campania nelle ultime settimane. il 21% dei posti letto in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid (in Italia la media è 24%). Nell'ultima settimana si è registrato un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. Si è passati dai 107 posti letto occupati del 17 febbraio ai 130 di ieri (+ 23).

La progressiva diffusione della variante inglese sta determinando impennate di casi che richiedono un attento monitoraggio per identificare tempestivamente Comuni o Province dove attuare le zone rosse. "Secondo le nostre analisi – spiega il Presidente del GIMBE Cartabellotta – l’incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente è l’indicatore più sensibile per identificare le numerose spie rosse che si accendono nelle diverse Regioni". In particolare, nella settimana 17-23 febbraio in ben 74/107 Province (68,5%) si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con valori che superano il 20% in 41 Province. "Questi dati – commenta Renata Gili, Responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE – confermano che, per evitare lockdown più estesi, bisogna introdurre tempestivamente restrizioni rigorose nelle aree dove si verificano impennate repentine. Temporeggiare in attesa dei risultati del sequenziamento o di un consistente incremento dei nuovi casi è molto rischioso perchè la situazione rischia di sfuggire di mano".

Vaccinazioni

Resta molto bassa la percentuale di popolazione campana che ha già completato il ciclo vaccinale, 1,8%, a causa soprattutto dei ritardi nelle consegne e per l'insufficiente numero di dosi destinate alla Campania. Non incoraggiante neppure il numero di over 80 vaccinati al momento.