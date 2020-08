Coronavirus, coppia rientra dalle vacanze in Sardegna: entrambi contagiati

Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna il ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, e attualmente è in isolamento domiciliare a Napoli, insieme alla fidanzata, napoletana, anche lei contagiata dal Coronavirus nel corso della permanenza sull'isola.

“L'invito - conclude Cuomo - è, ancora una volta, a rispettare distanziamento, norme igieniche e uso della mascherina”.