Tribunale di Napoli, c'è un positivo: tampone per 40 persone

C'è stato un contagio nel Palazzo di Giustizia di Napoli. La notizia ha fatto scattare l'allarme. Ad essere risultato positivo un impiegato dell’ufficio esecuzione della Procura, che lavora nella Torre B.

Sono circa quaranta i tamponi effettuati su tutti coloro tra impiegati, cancellieri e magistrati che sono entrati in contatto con l'impiegato.

Dalla prossima settimana ci dovrebbe essere la riapertura in presenza per tutte le attività del Tribunale e tale positività non pare molto rassicurante.