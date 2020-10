Coronavirus, tre casi al Seminario Maggiore: "Sono tutti in isolamento"

Alcuni casi di Coronavirus sono stati registrati al Seminario maggiore di Napoli. Di seguito riportiamo la nota ufficiale: "La Comunità del Seminario Maggiore di Napoli “A. Ascalesi” comunica quanto segue: Appena ricevuta notizia che un giovane transitato in Seminario risultava positivo al Covid19, in ottemperanza al protocollo e in via strettamente prudenziale, è sembrato opportuno predisporre l’ intera Comunità in quarantena fiduciaria preventiva, in attesa di effettuare in accordo con l'ASL il tampone. Tempestivamente sono stati effettuati i tamponi ai seminaristi e al personale di servizio nella giornata di sabato 10 ottobre 2020, grazie alla disponibilità dell’#ASL Napoli 1 nella persona del Direttore Generale l’Ing. Ciro Verdoliva e del Direttore Sanitario del Distretto 28 dr. Beniamino Picciano che ringraziamo sentitamente per la professionalità e il garbo dimostratoci".

I casi sono stati prudenzialmente isolati

"Domenica 11 Ottobre 2020 abbiamo ricevuto gli esiti: su 72 tamponi effettuati, 69 NEGATIVI e 3 POSITIVI che già ai primi sintomi sono stati prudenzialmente isolati. Ad oggi continuano ad essere seguiti dal dr. Picciano pur non presentando alcun sintomo. Continueremo ad osservare tutte le disposizioni come da protocollo rispettando la quarantena fiduciaria in luogo sicuro, seguendo le indicazioni mediche sanitarie prescritte. Ringraziamo il nostro pastore, il cardinale Crescenzio Sepe, perché fin da subito ha dimostrato vicinanza, cura e attenzione a tutte le esigenze materiali e spirituali della Comunità del Seminario e quanti ci sono stati vicini con la preghiera e l’affetto. Sicuri che il Signore trasforma ogni occasione in evento di grazia, continueremo a pregare per l’umanità tutta affinché vinca la battaglia contro la pandemia", si legge ancora nella nota.