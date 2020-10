Covid, de Magistris annuncia: "Su trasporti e scuola il Comune ha fatto il massimo"

"Abbiamo pulito 357 plessi scolastici, ci eravamo preparati al meglio per l'inizio dell'anno scolastico. E poi abbiamo creato un piano per fornire 250 corse di autobus in più ogni giorno", spiega il sindaco di Napoli