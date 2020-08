Torre del Greco, va in ospedale per una botta alla caviglia e scopre di avere il Coronavirus

Va in ospedale per farsi visitare la caviglia, dopo aver ricevuto una brutta botta al piede, e scopre di avere il Coronavirus. E' successo a Torre del Greco, nell'ospedale locale. Così come a tutti quelli che si recano al pronto soccorso, il giovane è stato sottoposto a tampone, nonostante non mostrasse alcun sintomo che facesse destare sospetti. Mentre aspettava la visita ortopedica, però, è arrivata la sorpresa: il giovane è positivo al Covid-19. La notizia è riportata dal FattoVesuviano.

E' scattato il protocollo sanitario e le zone del pronto soccorso interessate sono state oggetto di sanificazione ambientale. Il paziente è stato trasferito in una stanza isolata e i sanitari entrati in contatto con lui sono stati sottoposti a tampone e dovranno restare in quarantena.

L'ultimo bollettino

L'Unità di crisi della regione Campania ha diffuso ieri il nuovo bollettino sull'emergenza Covid-19. I casi positivi sono 8, su 2.085 tamponi effettuati.

Il totale sale quindi a 5.030 positivi sui 341.031 tamponi analizzati fin dall'inizio dell'epidemia. La Regione rende noto che due persone hanno perso la vita per Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di vittime che a questo punto ha raggiunto quota 438.

Quattro sono, infine, i nuovi guariti, arrivati a 4.198 unità totali.