Coronavirus, altri tre giovani tornano a Torre del Greco dopo le vacanze: sono positivi

Tre giovani di 27, 24 e 22 anni sono tornati a Torre del Greco dalle località di vacanze in Italia e sono risultati positivi al Covid-19. La comunicazione è del Centro operativo comunale dell'amministrazione presieduta dal sindaco Giovanni Palomba. I tre sono asintomatici e tutti in isolamento domicilare. Con questi nuovi casi di positività il bilancio della cittadina corallina sale così a 7 contagiati, tutti positivi dopo un periodo di vacanza e tutti in isolamento domiciliare.

Ai cittadini di Torre del Greco il sindaco ricorda infine che "chi rientra dall'estero deve autodenunciarsi al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl - un modulo scaricabile sul sito dell'Asl Napoli 3 Sud - per richiedere la somministrazione di test sierologici o tamponi".